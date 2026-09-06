Serhat Mustafa Kılıç'ın cenaze programı belli oldu!

Seksenler, Kuruluş Osman, Kış Uykusu gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla boy gösteren Serhat Mustafa Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Evinde ölü bulunmasının ardından Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Serhat Kılıç'ın cenaze programına dair detaylar belli oldu.
Serhat Kılıç için 7 Eylül Pazartesi, saat 12.00’de, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek.
Ünlü oyuncu, 8 Eylül Salı günü Ankara’da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.
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