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Yıldıray Şahinler Serhat Kılıç'ın mesajlarını paylaştı! Gelen yorum çıldırttı

Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından oyuncu Yıldıray Şahinler bir paylaşım yaptı. Şahiner arkadaşıyla mesajlaşmasının ekran görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşıma gelen yorumlar ise ünlü oyuncuyu çileden çıkardı.

Yıldıray Şahinler Serhat Kılıç'ın mesajlarını paylaştı! Gelen yorum çıldırttı

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölüm haberinin ardından pek çok oyuncu paylaşım yaptı. Acı haberle yıkılan ünlü isimler Kılıç'ı andı. Yıldıray Şahinler de paylaşım yapan isimler arasındaydı.

Yıldıray Şahinler Serhat Kılıç ile son mesajlaşmalarını paylaşarak "Ahhhh Serhat! Ahh be kardeşim! Sana ne çok ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir kayıp bu. Şahane bir insan, muhteşem bir oyuncu, tertemiz yürekli neşe kaynağı bir dost kaybettik. Çok özleyeceğim" dedi.

Yıldıray Şahinler Serhat Kılıç ın mesajlarını paylaştı! Gelen yorum çıldırttı 1

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Ancak oyuncunun bu paylaşımına pek çok eleştiri geldi. Şahinler'in mesajda yapay zeka kullandığı iddia edildi. Yıldıray Şahinler ise yapılan yorumlar sonrası çileden çıktı ve şu sert ifadeleri kullandı:
Yıldıray Şahinler Serhat Kılıç ın mesajlarını paylaştı! Gelen yorum çıldırttı 2
"Şu acılı halimizde bile yok yapay zekâ yok sahte diye b.kla püsürle uğraşan geri zekâlılara açıklayayım: Serhat’la yazışmamızda paylaşmak istemediğim iki mesajı çıkardım. Anladınız mı geri zekâlılar? Başın sağ olsun demek çok mu zor? Sizin etkileşiminize mi ihtiyacım var sanıyorsunuz beyinsizler? Bakın bakayım ben burayı ne kadar umursuyorum, ne konuda yazıyorum. Resmen lağım çukurunda yüzüyorsunuz, herkesi de o çukura çekmeye çalışıyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç Yıldıray Şahinler
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