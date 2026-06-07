Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde beyaz giydi

Kadir Ezildi’nin ailesinde gerçekleşen düğün, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadir Ezildi’nin erkek kardeşi Kerem Ezildi ve Işıl Özkorucuklu evlendi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi yine gündem oldu. İstanbul’da gerçekleşen nikah töreninde en çok dikkat çeken isim Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Ezildi oldu.

Gamze Ezildi’nin nikaha beyaz renkli bir kıyafetle katılması, özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelinin yanında beyaz kıyafetiyle boy gösteren Ezildi'ye birçok kişi tarafından “uygunsuz seçim” yorumları geldi.

Sosyal medyada "Eltisini kıskanmış", "Ya düğünde beyaz giyilir mi ayıp", "Ya düşüncesizlik bu" yorumları yapıldı.