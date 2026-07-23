Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar... 'Ahbap Derneği' soruşturmasına daha birçok ünlü giriyor

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamı genişliyor. Daha önce Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadeye çağrılmasının ardından listeye 6 isim daha eklendi.

3 GAZETECİ LİSTEDE

Gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak. İsimlere, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap’a verdikleri destek, yaptıkları paylaşımlar ve dernek yöneticileriyle temasları hakkında sorular yöneltilmesi bekleniyor.

HAZAL KAYA VE ŞAHAN GÖKBAKAR DA ÇAĞRILDI

Oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve YouTube yayıncısı Fatih Koparan da ifade vermeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

FATİH PORTAKAL DA İFADE VERMİŞTİ

İlk grupta yer alan Fatih Portakal, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık 1,5 saat ifade vermişti. Portakal, adliye çıkışında 2023 yılındaki şartlarda Ahbap’ın güvenilir bir dernek olarak göründüğünü belirterek daha fazla sorgulama yapmadığı için kendisine kızdığını söylemişti.