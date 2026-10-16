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Kadir İnanır'ın devasa mirası gündemde! 5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! ''Bir kalem bile bırakmamış''

Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken yeğeni Levent İnanır, vasiyete inanmadığını açıkladı. İnanır ayrıca, "Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil" dedi.

Kadir İnanır'ın devasa mirası gündemde! 5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! ''Bir kalem bile bırakmamış''
Öznur Yaslı İkier

Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyeti, miras tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Vasiyetle ilgili dava, tebligat engeli nedeniyle aralık ayına ertelenmişti. İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları daha da büyümüştü. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, konuk olduğu programda hem miras süreci hem de merhum sanatçının son günlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kadir İnanır ın devasa mirası gündemde! 5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Bir kalem bile bırakmamış 1

"YOĞUN STRES YAŞIYORDU"
Daha önce dayısının irade sorunu yaşadığına dair ifadelerine açıklık getiren Levent İnanır, "Lafımı cımbızlayıp içinden alıyorlar. Ben 'Kadir dayımın irade sorunu var' derken tıbbi bir durumdan bahsediyordum; bu bir hafıza kaybı veya akıl sağlığı kaybı değildi. Çok ağır ilaçlar ve antidepresanlar kullanıyordu. Dev gibi bir adam olarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayı hazmedemiyordu; bu yüzden yoğun stres yaşıyordu. Uyku problemleri nedeniyle de ek ilaçlar alıyordu. Bu durumun gitgellere yol açması son derece normal" dedi.

Kadir İnanır ın devasa mirası gündemde! 5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Bir kalem bile bırakmamış 2

"BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR"
Dayısının hayattayken kendisine tüm mal varlığının yönetimini teklif ettiğini belirten Levent İnanır, vasiyete inanmadığını dile getirdi. İnanır, "Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekaletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu işin içinde bir iş var" diye konuştu.

Kadir İnanır ın devasa mirası gündemde! 5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Bir kalem bile bırakmamış 3

"BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI"
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan ve mirasın boyutuna vurgu yapan İnanır, yeğenlere hiçbir şey kalmamasını eleştirdi: "Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil."

"BEN BU ÖLÜMÜ KABUL ETMİYORUM"
İnanır; Kadir İnanır'ın hastanedeki bakım sürecinde ihmal edildiğini ve zatürre nedeniyle vefat etmesini kabullenemediğini savundu. Levent İnanır, "İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu. Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın evindeki kurbağa koleksiyonunun da kaybolduğunu iddia eden İnanır, şunları kaydetti: Kadir dayımın evindeki kurbağa koleksiyonu da yok. Nerede olduğu belli değil, o da götürülmüş. Biz hastanedeyken bu eşyalar kaybolmuş. Burada başka adli vakalar da söz konusu.

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Kadir İnanır
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