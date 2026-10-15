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Kadir İnanır'ın mirasında 35 milyonluk sır! Yeğeni açıkladı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Dayısının 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonunun kaybolduğunu söyleyen İnanır, koleksiyonun nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Kadir İnanır'ın mirasında 35 milyonluk sır! Yeğeni açıkladı
Sariye Nur Dönmez

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi. Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk olan Levent İnanır, dayısının özel koleksiyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır'ın yıllar boyunca biriktirdiği kurbağa figürlerinden oluşan koleksiyonun değerinin 35 milyon TL olduğu öne sürülürken, Levent İnanır bu rakamın nasıl belirlendiğini sorguladı.

"35 MİLYON TL OLDUĞUNU NEYE GÖRE BELİRLEDİNİZ?"

Koleksiyonun içerisinde farklı malzemelerden üretilmiş figürler bulunduğunu anlatan Levent İnanır, söz konusu eşyaların değerine ilişkin değerlendirmelere tepki gösterdi.

İnanır, programda şu ifadeleri kullandı:

"Kadir Bey'in göden deriz, kurbağa koleksiyonu varmış. Neye göre ölçtün, neyle tarttın? Altın mı, gümüş mü, ayarı ne? İçinde bez var, seramik var, cam var... 35 milyon. Ha, eğer ben kurbağaları yeğenlerine bağışlarsam mesela, 35 milyonluk hibe mi yapmış oluyorsun? Soru işareti."

Kadir İnanır ın mirasında 35 milyonluk sır! Yeğeni açıkladı 1

"KURBAĞA KOLEKSİYONU EVDE YOK"

Levent İnanır'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise dayısının kurbağa koleksiyonunun kaybolduğuna yönelik sözleri oldu.

Koleksiyonun Kadir İnanır'ın evinde bulunmadığını ileri süren Levent İnanır, eşyaların nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

İnanır, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada kurbağa koleksiyonu da evde yok. Kadir Bey'in evinde yok. Nerede olduğu belli değil. O da götürülmüş. O da yok. Hastanedeyken biz, onlar da kaybolmuş. Ya başka adli vakalar var burada, anlatabildim mi?"

Levent İnanır'ın söz konusu açıklamaları, usta oyuncunun mirasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Koleksiyonun kaybolduğuna yönelik ifadeler ise henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Kadir İnanır ın mirasında 35 milyonluk sır! Yeğeni açıkladı 2

KADİR İNANIR NE ZAMAN VE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı, hastalığa bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre nedeniyle 13 Mayıs 2026'dan itibaren İstanbul'daki Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Solunum yetmezliğinin ağırlaşması üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alınan İnanır'ın sağlık durumu, akut böbrek yetmezliği ve solunum sorunları nedeniyle kötüleşti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre usta oyuncu, 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Kadir İnanır miras
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