Kadro sil baştan değişti yine de yetmedi! Mehmed Fetihler Sultanı'nda beklenmedik ayrılık

TRT1'in sevilen dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı” yeni sezonuyla yine ilgiyle takip ediliyor. Reytinglerde yükseliş trendinde olan dizi şimdi de beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi.

Tarihin seyrini değiştiren Sultan Mehmed’in hayatını konu alan dizide ayrılık rüzgârları esiyor. Sezon başında kadrosunda birkaç isim dışında büyük bir değişime giden yapımdan 2 oyuncunun daha ayrılacağı öğrenildi.

PEŞ PEŞE AYRILIK

Başrolünü Serkan Çayoğlu’nın oynadığı dönem dizisinden iki isim birden ayrılacak.

Geçen salı 89. bölümü ekrana gelen dev prodüksiyonlu “Mehmed Fetihler Sultanı”nda Despina Hatun’a hayat veren Öznur Serçeler ile Venedik Elçisi Zeno’yu oynayan Kaan Turgut ekibe veda edecek.

Kaan Turgut 90., Öznur Serçeler de 91. bölümde projeden ayrılacak.