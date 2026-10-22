MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadro sil baştan değişti yine de yetmedi! Mehmed Fetihler Sultanı'nda beklenmedik ayrılık

TRT1’in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünü Serkan Çayoğlu’nın oynadığı dönem dizisi yaşanan ayrılıklar gündeme geliyor. Projeden peş peşe 2 ismin ayrılacağı öğrenildi.

Kadro sil baştan değişti yine de yetmedi! Mehmed Fetihler Sultanı'nda beklenmedik ayrılık
Öznur Yaslı İkier

TRT1'in sevilen dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı” yeni sezonuyla yine ilgiyle takip ediliyor. Reytinglerde yükseliş trendinde olan dizi şimdi de beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi.

Tarihin seyrini değiştiren Sultan Mehmed’in hayatını konu alan dizide ayrılık rüzgârları esiyor. Sezon başında kadrosunda birkaç isim dışında büyük bir değişime giden yapımdan 2 oyuncunun daha ayrılacağı öğrenildi.

PEŞ PEŞE AYRILIK

Başrolünü Serkan Çayoğlu’nın oynadığı dönem dizisinden iki isim birden ayrılacak.
Geçen salı 89. bölümü ekrana gelen dev prodüksiyonlu “Mehmed Fetihler Sultanı”nda Despina Hatun’a hayat veren Öznur Serçeler ile Venedik Elçisi Zeno’yu oynayan Kaan Turgut ekibe veda edecek.

Kadro sil baştan değişti yine de yetmedi! Mehmed Fetihler Sultanı nda beklenmedik ayrılık 1

Kaan Turgut 90., Öznur Serçeler de 91. bölümde projeden ayrılacak.

Kadro sil baştan değişti yine de yetmedi! Mehmed Fetihler Sultanı nda beklenmedik ayrılık 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."Parasından faiz gelince çıldırdı! "Milyonları keselerle alıp..."
Efsane karakter geri döndü! Setten ilk kare geldiEfsane karakter geri döndü! Setten ilk kare geldi

Anahtar Kelimeler:
Öznur Serçeler trt Mehmed Fetihler Sultanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşref Fakıbaba'dan istifa kararı! Hem vekillikten hem partiden ayrıldı

Eşref Fakıbaba'dan istifa kararı! Hem vekillikten hem partiden ayrıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Sevgilisinin ihanetine uğradı! 'Kızı hamile bırakmış'

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.