Kalçasına o uygulamayı yaptırdı pişman oldu! Danla Bilic'ten olay estetik itirafı: 'Yasaklı maddeymiş' diyerek korkunç detayı açıkladı!

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündeme geliyordu.

Kendisi adeta baştan yaratan Bilic, birçok operasyonla bambaşka biri haline geldi. İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü isim ise yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıkladı.

OLAY İTİRAF: "YASAKLI MADDEYMİŞ"

Programda kalçasına yaptırdığı Aquafilling uygulaması sonrası büyük bir pişmanlık duyduğunu ve yaşadığı sorunlar nedeniyle tekrar ameliyat olacağını açıklayan Bilic, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." dedi.

"DOLGULAR KABURGAMA ÇIKTI"

Tamamen dolgulardan kurtulamadığını belirten ünlü isim "Benim vücudum enfekte oldu ve beni hastaneye yatırdılar. Dolgular toplandı üstüne temizleme ameliyatı oldum. Hala bitmiş bir süreç değil. Bir kez daha ameliyat olacağım. Bitmek bilmeyen iğrenç bir şey. Hiçbir insanın o maddeyi yaptırmaması gereken bir şey. Dolgu kaburgama çıktı. O akıp kayan bir şey. Yalvarıyorum kimse yaptırmasın." ifadelerini kullandı.