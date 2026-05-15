Kaş Caz Festivali 8. kez müzikseverlerle buluşuyor

Cazın ritmi, Kaş’ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali, 8. yılında birbirinden etkileyici sesleri sahnede ağırlayacak.

Akdeniz’in en büyüleyici duraklarından Kaş, bu yaz bir kez daha cazın rafine tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kaş Caz Festivali, 8. yılında MarineERA katkılarıyla 28–30 Ağustos tarihleri arasında Setur Marina’nın eşsiz atmosferinde müzikseverlerle buluşuyor.

Üç günlük festival; söyleşiler, atölyeler, DJ performansları ve yerli-yabancı konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Bu yıl “kökler ve göçler” mottosuyla yola çıkan festival, müziğin ötesine geçerek doğayla kurulan bağı odağına alıyor. Gün doğumunda gerçekleşecek nefes ve farkındalık seansları, gün batımında başlayan DJ setleri ve geceye yayılan ritimler; katılımcılara şehirden uzak, zamansız bir kaçış vadediyor.

Festivalin açıklanan ilk programı ise üç güne yayılan güçlü bir seçki sunuyor. Türkiye caz sahnesinin üretken isimlerinden Anıl Şallıel’in çok katmanlı projesi 166 Days, modern cazın zarif ve derinlikli sesi Julia Biel, ülkemizin güçlü caz vokallerinden Şenay Lambaoğlu, afro-funk ve soul etkilerini yüksek tempolu performanslarıyla bir araya getiren Jembaa Groove ve Feride Hakim Quintet festivalin ilk açıklanan isimleri arasında yer alıyor.

Disiplinlerarası yaklaşımıyla öne çıkan Michel Godard Trio ise bu yılın dikkat çekici performanslarından biri olmaya hazırlanıyor.

Michel Godard (serpent/bas), Ihab Radwan (ud/vokal) ve Derya Türkan’dan oluşan trio, farklı coğrafyaların müzikal mirasını özgün bir dille buluşturacak. Çağdaş cazın yerel sahnedeki güçlü temsilcilerinden Homeland ise Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen’den oluşuyor. Ekip, doğu ve batı arasında kurduğu müzikal köprüyle festivalin öne çıkan performanslarından biri olacak.

Her geçen yıl programını genişleten ve deneyim alanlarını çoğaltan Kaş Caz Festivali, bu yıl da müzikle doğa arasında kurduğu güçlü bağla katılımcılarına yalnızca bir festival değil, bütünsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Avantajlı dönem biletleri çok yakında satışa çıkacak.

