Hull City'nin rakibi Southampton'a 'casusluk' suçlaması! Finalden atılabilirler

İngiltere futbolunda yer yerinden oynuyor! Championship'te finale yükselerek Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin rakibi olan Southampton'ın başı "casusluk" iddialarıyla dertte. İşte Wembley'deki dev finali erteleme noktasına getiren skandalın detayları...

Burak Kavuncu

EFL, Southampton hakkında disiplin soruşturması açıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada disiplin soruşturmasının sonucunun Hull City-Southampton play-off finalinin fikstüründe değişikliğe yol açabileceği belirtildi.

İNGİLTERE'DE "CASUS" SKANDALI! WEMBLEY FİNALİ ERTELENEBİLİR...

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’yu eleyerek finale yükselen Southampton, "antrenman dikizleme" suçlamasıyla karşı karşıya. İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacağını duyurdu.

AĞAÇ ARKASINDA CEP TELEFONLU ANALİST!

Skandalın merkezinde, Southampton kulübünde görevli bir analistin Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediği iddiası yer alıyor. Middlesbrough cephesinin sunduğu en güçlü kanıt ise oldukça çarpıcı. Rockliffe Park antrenman tesislerinde, bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş vaziyette cep telefonuyla kayıt yapan genç bir adamın fotoğrafı EFL’ye teslim edildi.

Southampton analisti olduğu iddia edilen bu kişinin, kritik yarı final maçı öncesi taktiksel bilgileri sızdırdığı öne sürülüyor.

WEMBLEY FİNALİ TEHLİKEDE: PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Normal şartlarda 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda Southampton ile Hull City arasında oynanması gereken play-off finali, bu duruşma nedeniyle askıya alınabilir. EFL’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EFL'den yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun duruşması, 19 Mayıs Salı günü veya daha öncesinde gerçekleşecektir. Kesin tarih üzerindeki görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içinde onaylanması beklenmektedir. Komisyon, ilgili sunumların ve kanıtların değerlendirilmesinin ardından kararını mümkün olan en kısa sürede açıklayacaktır." denildi.

Açıklamada, "Süreç bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünden, EFL önerilen takvimi kontrol etmemektedir. Buna rağmen EFL, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü, saat 16.30'da (TSİ 18.30) başlayacağı esasına göre planlama yapmaya devam etmektedir. Ancak taraftarlar, disiplin süreci sonucunun fikstürde değişikliklere yol açabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. EFL, olası bir itiraz süreci de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulması halinde bir dizi acil durum planına sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

SOUTHAMPTON’DAN GERİ ADIM

Yarı final rövanşında rakibini 2-1 yenerek tur atlayan Southampton, kural ihlaliyle suçlanmasının ardından temkinli bir sürece girdi. Kulüp, resmi internet sitesinde satışa çıkardığı play-off final bilet bilgilerini kısa bir süre sonra yayından kaldırdı.

Şimdi gözler Salı günü toplanacak olan Bağımsız Disiplin Komisyonu'nda. Eğer Southampton suçlu bulunursa; ağır bir para cezası, puan silme ve hatta finalden men edilme gibi İngiliz futbol tarihine geçecek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

