Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Bu yıl 79'uncu kez kapılarını açan Cannes Film Festivali'nde yine şıklık yarışı vardı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerden biri de Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir oldu.

Özdemir, festivale beyazlar içinde katıldı. Derin sırt dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan ünlü isim saçı ve makyajıyla da takipçilerinden tam not almayı başardı.

HERKES ONU KONUŞTU

Demet Özdemir'in Cannes pozları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harikasın', 'Büyük gurursun', 'İnanılmaz biri', 'Kuğu gibi olmuş', 'Aşırı güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, Türk oyuncu ve dansçıdır. Anneannesi Bulgaristan göçmeni olan bir ailenin en küçük çocuğudur. Ailesinin boşanması sonucu annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Genç yaşta dans eğitimine başlayan Özdemir, daha sonra oyunculuk eğitimi almak üzere Studio Oyuncuları'na katılmıştır. Kariyerine dansçı olarak başlayan Özdemir, ilk televizyon deneyimini 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle yaşamıştır.

Televizyon kariyerine 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle adım atan Özdemir, daha sonra "Kurt Seyit ve Şura", "Çilek Kokusu", "No: 309" gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinema dünyasında da yer alarak "Sen Kiminle Dans Ediyorsun" filminde rol aldı. Ancak Demet Özdemir'in en büyük çıkışı, 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle oldu. Bu rolüyle Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ardından "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde Zeynep Göksu Tunahan karakterini canlandırdı.

Özdemir, Disney+ platformunda yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisi ve NOW TV'deki "Adım Farah" dizisi gibi projelerle yine isminden ses ettirmiştir.