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  4. Kayahan’ın kızı Beste Açar boşanıyor! Kocasının telefonuna casus programı yükledi öğrendikleri karşısında şoke oldu

Kayahan’ın kızı Beste Açar boşanıyor! Kocasının telefonuna casus programı yükledi öğrendikleri karşısında şoke oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 10:28
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Ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'ten boşanmak için mahkemeye başvurdu. İddialara göre Beste Açar, eşinin telefonuna casus program yükledi ve onu çapkınlık yaparken yakaladı. Eşiyle kavga eden Evren Bölek ise evden ayrıldı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar boşanıyor! Kocasının telefonuna casus programı yükledi öğrendikleri karşısında şoke oldu

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında evlendiği eşi Evren Bölek'ten olaylı bir şekilde boşanıyor. Evlilikten yana yüzü pek gülmeyen Beste Açar, evliliğinin 2'nci yılı henüz dolmadan mahkemenin yolunu tuttu.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Beste Açar, Evren Bölek'in telefonuna casus programı yükledi ve kocasının bir kadın ile ilişki yaşadığını tespit edince de boşanma kararı aldı.

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Casus program yüzünden yaşanan kavganın ardından Evren Bölek evden ayrılıp Urla'ya gitti.

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BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yakınları çifti barıştırmak için devreye girdi. Ancak Beste Açar'ın boşanma konusunda kararlı olduğu öğrenildi. Boşanma davasının ise bu ay içinde görüleceği ortaya çıktı.

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