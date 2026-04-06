Keremcem "Doktor Başka Hayatta" dizisine katıldı!

NOW’ın yeni sezondaki iddialı dizisi “Doktor: Başka Hayatta” başlar başlamaz kriz yaşadı. Doktor Başka Hayatta'nın senaristi Pınar Bulut'un projeyi bırakmasının ardından dizinin yönetmeni de projeden ayrıldı.

Yaşanan ayrılıkların reytinglere etkisi merak edilirken diziye taze kan katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Doktor Başka Hayatta” dizisine önümüzdeki hafta hem oyuncu hem de şarkıcı kimliğiyle tanınan Keremcem dahil oluyor.

ACİL VAKA İÇİN HASTANEYE GELİYOR

Keremcem, diziye Prof. Dr. Murat karakteriyle katılıyor ve acil bir durumdaki hastayı ameliyat etmek için Umut Park Hastanesi’ne geliyor. Murat, aynı zamanda İnan’la (İbrahim Çelikkol) başı büyük belada olan Melek’e de yardım edecek.