Hakkında gözaltı kararı verilen Tan Taşçı'dan şaşırtan paylaşım

Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi de var. Gözaltı listesinde adı geçen ünlü şarkıcı Tan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tan Taşçı yaptığı açıklamada; 'Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum lütfen itimad etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!' ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Serenay SARIKAYA

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞCI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK