Hakkında gözaltı kararı verilen Tan Taşçı'dan şaşırtan paylaşım

Ünlülere yönelik İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Osman Haktan Canevi de var. Gözaltı listesinde adı geçen ünlü şarkıcı Tan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Tan Taşçı yaptığı açıklamada; 'Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum lütfen itimad etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!' ifadelerini kullandı.
Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
Serenay SARIKAYA
Berkay ŞAHİN
Tan TAŞCI
Yağmur ÜNAL
Mirgün Sırrı CABAS
Hakan AYDIN (BLOK 3)
Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
Feyza CİVELEK
Niran ÜNSAL
Volkan BAHÇEKAPILI
Onur TUNA
Osman Haktan CANEVİ
Aslıhan TURANLI
Eren KESİMER
Kübra İmren SİYAHDEMİR
Mehmet Rahşan
Cansu TEKİN
Özgür Deniz CELLAT
Yasemin İKBAL
Tarık TUNCA BAKIR
Hanzede GÜRKANLAR
Aycan YAĞCI
Tuğçe POSTOĞLU
Eda DORA
Semiha BEZEK
