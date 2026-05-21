Ünlü isimlere şafak operasyonu! Evlerinden çıkanlar dikkat çekti

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00'den itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere toplam 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Adreslere yönelik yapılan operasyonda ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar dikkat çekti.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Blok 3 isimli rapçi Hakan Aydın'ın evinde içime hazır esrar bulundu.
Gözaltına alınan Aycan Yağcı’nın evinde ise esrar kalıntıları ele geçirildi.
Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan’ın ev ve iş yerinden; 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar, 2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara, 3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme, yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet boş şırınga ve 20 adet içi boş kilit poşet çıktı.
Serenay Sarıkaya
Berkay Şahin
Tan Taşçı
Yağmur Ünal
Mirgün Sırrı Cabas
Hakan Aydın (Blok3)
Mabel Matiz (Fatih Karaca)
Feyza Civelek
Niran Ünsal
Volkan Bahçekapılı
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Eren Kesimer
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Yasemin İkbal
Tarık Tunca Bakır
Hanzede Gürkanlar
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
Semiha Bezek
