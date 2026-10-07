Kıvrımlarıyla servetine servet katarken ortadan kayboldu! Demi Rose'a ne oldu?

Bir dönem cesur pozları, lüks tatilleri ve modellik çalışmalarıyla gündemden düşmeyen İngiliz model, 2024'te Instagram hesabını sessizliğe büründürdü. Ayrıca fenomenin OnlyFans hesabı da uzun süredir aktif değil. Rose'un servetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor; ancak şirketinin net varlıkları 2024’te yalnızca yaklaşık 32 bin dolar seviyesine geriledi.