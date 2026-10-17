Kızılcık Şerbeti 144. bölüm 1. fragman izle! 'Yeni senarist geldi can geldi'

Show TV’nin Gold Film imzalı sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü ses getiren dizi reytinglerde de başarılı bir tablo izliyor.

Fenomen dizide yeni bir dönem başlamış ve projenin başarılı yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür görevleri devretmişti. Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in yazmaya başladığı dizi son bölümüyle seyircisinden tam not aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ 144. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

“Bu hayatta hiçbir şey gizli saklı kalmıyor...” #KızılcıkŞerbeti’nin yeni bölüm fragmanı yayında. @ShowTV @GoldYapim https://t.co/vECw7mC938 — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) October 16, 2026

Kızılcık Şerbeti 144. bölüm fragmanına Ömer'in Ünallar ailesine yardımı damga vuruyor. Asil'e karşı bir savaş başlatan Ömer'in aileyi bir arada tutma telaşı tam not alıyor.

YORUM YAĞDI

Dizinin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Yeni senarist geldi can geldi', 'Bölüm resmen aktı gitti', 'Ömer’i dik duruşu ailesine sahip çıkması çok iyi', 'Senaristin değiştiği o kadar belli oluyordu ki' gibi yorumlar yapıldı.