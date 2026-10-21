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Kızılcık Şerbeti 144. bölüm 2. fragman izle! ''Yeni senarist daha önce gelseymiş''

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son dönemde yaşanan ayrılıklar ve eski oyuncuların yeniden kadroya dahil olmasıyla gündeme gelmişti. Senaristlerin değişmesiyle birlikte yazılan bölümler seyirciden tam not aldı. Kızılcık Şerbeti'nin 144. bölüm fragmanı yorum yağmuruna tutuldu.

Kızılcık Şerbeti 144. bölüm 2. fragman izle! ''Yeni senarist daha önce gelseymiş''
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da izleyicisini ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü ses getiren dizi reytinglerde de başarılı bir tablo izliyor.

Fenomen dizide yeni bir dönem başladı ve projenin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür görevleri devretmişti. Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in yazmaya başladığı dizi seyirciden tam not almayı başardı.

Kızılcık Şerbeti 144. bölüm 2. fragman izle! Yeni senarist daha önce gelseymiş 1

Eski oyuncuların bir bir kadroya dahil olmaya başlamasıyla Kızılcık Şerbeti daha da heyecanlı olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'nin 144. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada yorum yağdı.

KIZILCIK ŞERBETİ 144. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

TAM NOT ALDI

Fenomen diziye; 'Civelekler kovulunca bi dizi kendine geldi', Yeni senarist daha önce gelseymiş keşke', 'Özlemiştik eski Kızılcık Şerbeti'ni', 'Yeni senaristler eski senaristlerden daha çok hakim diziye' gibi olumlu yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti 144. bölüm 2. fragman izle! Yeni senarist daha önce gelseymiş 2

ESKİ OYUNCULAR GERİ DÖNÜYOR

Kızılcık Şerbeti dizisine Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç ile Nilay'ın annesi Sevtap'a hayat veren başarılı oyuncu Neslihan Yeldan geri dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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