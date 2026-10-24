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Kızılcık Şerbeti'nde Emir ve Çimen'in öpüşmesi tepki çekti! 'Rolüne uymadı'

Son dönemde senarist ve oyuncu değişiklikleriyle gündemden düşmeyen fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 144. bölümüyle ekrana geldi. Diziye Yalçın Hafızoğlu'nun hayat verdiği Emir karakteriyle Asena Keskinci'nin canlandırdığı Çimen karakterinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Emir ve Çimen'in öpüşmesi tepki çekti! 'Rolüne uymadı'
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu hafta yine izleyicisini ekrana kilitledi.

  1. bölümüyle ekrana gelen diziye Yalçın Hafızoğlu'nun hayat verdiği Emir karakteriyle Asena Keskinci'nin canlandırdığı Çimen karakterinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti nde Emir ve Çimen in öpüşmesi tepki çekti! Rolüne uymadı 1

TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin öpüştüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti takipçileri; 'Eski Çimen olsa şu sahneyi ne güzel oynardı', 'Asena asla Çimen rolüne uymadı', 'Ya tamam oyuncu değişti ve eski Çimen daha iyiydi', 'Diğer Çimen güçlü karakterli duruşu vardı', 'Ben bu Çimen'e alışamadım', 'Oyuncuyla birlikte Çimen'in karakteri de değişmiş' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Başak ve Fatih’in bebeklerini kaybetmesi Ünal ailesini yasa boğar. Başak’ın hastalığını öğrenen Fatih, Tuncay’ın desteğiyle zamanla yarışır.

Kızılcık Şerbeti nde Emir ve Çimen in öpüşmesi tepki çekti! Rolüne uymadı 2

Abdullah’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Salkım, bakım ve tedavi süreciyle yakından ilgilenir. Ömer de şirketin ve ailesinin geleceğini tehdit eden Asil’in arkasındaki gizli gücü açığa çıkarmak için düğmeye basar. Lider ise Ünal ailesine yeni bir darbe vurmak üzere hazırlık yapmaktadır.

Kızılcık Şerbeti nde Emir ve Çimen in öpüşmesi tepki çekti! Rolüne uymadı 3

Kıvılcım’ın, Lider ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Ömer, tepkisini gizleyemez. Ömer ile Kıvılcım arasındaki kopmayan bağı fark eden Hilal ise köşeye sıkışır.

Kızılcık Şerbeti nde Emir ve Çimen in öpüşmesi tepki çekti! Rolüne uymadı 4

Diğer taraftan Ayşin’in kurduğu tuzak, Kıvılcım’ın radikal bir karar almasına neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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