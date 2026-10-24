Kızılcık Şerbeti'nde Emir ve Çimen'in öpüşmesi tepki çekti! 'Rolüne uymadı'

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu hafta yine izleyicisini ekrana kilitledi.

bölümüyle ekrana gelen diziye Yalçın Hafızoğlu'nun hayat verdiği Emir karakteriyle Asena Keskinci'nin canlandırdığı Çimen karakterinin öpüşme sahnesi damga vurdu.

TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin öpüştüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti takipçileri; 'Eski Çimen olsa şu sahneyi ne güzel oynardı', 'Asena asla Çimen rolüne uymadı', 'Ya tamam oyuncu değişti ve eski Çimen daha iyiydi', 'Diğer Çimen güçlü karakterli duruşu vardı', 'Ben bu Çimen'e alışamadım', 'Oyuncuyla birlikte Çimen'in karakteri de değişmiş' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Başak ve Fatih’in bebeklerini kaybetmesi Ünal ailesini yasa boğar. Başak’ın hastalığını öğrenen Fatih, Tuncay’ın desteğiyle zamanla yarışır.

Abdullah’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Salkım, bakım ve tedavi süreciyle yakından ilgilenir. Ömer de şirketin ve ailesinin geleceğini tehdit eden Asil’in arkasındaki gizli gücü açığa çıkarmak için düğmeye basar. Lider ise Ünal ailesine yeni bir darbe vurmak üzere hazırlık yapmaktadır.

Kıvılcım’ın, Lider ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Ömer, tepkisini gizleyemez. Ömer ile Kıvılcım arasındaki kopmayan bağı fark eden Hilal ise köşeye sıkışır.

Diğer taraftan Ayşin’in kurduğu tuzak, Kıvılcım’ın radikal bir karar almasına neden olur.