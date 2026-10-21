MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle adından söz ettiren Feyza Civelek dizinin sezon finalinde projeden ayrıldı. Henüz bir proje ile anlaşmayan Civelek lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı!
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek projenin yeni sezonunda yer almadı.

Şimdilerde dinlenme modunu açan ünlü isim, SnobMagazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! 1

9 milyonluk kırmızı aracıyla tur atan Civelek "Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! 2

AYLIK KAZANCI MERAK EDİLDİ

Feyza Civelek'in kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı bilinen lüks aracı görenler ünlü ismin aylık kazancını merak etti.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı! 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirciden tam not aldı! ''Bu senarist daha önce gelseymiş''Seyirciden tam not aldı! ''Bu senarist daha önce gelseymiş''
Cenazesine katılmamıştı! Ece İrtem açıklaması tepki çekti Cenazesine katılmamıştı! Ece İrtem açıklaması tepki çekti

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.