Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı!

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek projenin yeni sezonunda yer almadı.

Şimdilerde dinlenme modunu açan ünlü isim, SnobMagazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

9 milyonluk kırmızı aracıyla tur atan Civelek "Aracı nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.

AYLIK KAZANCI MERAK EDİLDİ

Feyza Civelek'in kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı bilinen lüks aracı görenler ünlü ismin aylık kazancını merak etti.