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Kobe Bryant’ın kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüdü

NBA yıldızı Kobe Bryant’ın 23 yaşındaki kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret 2026 Defilesi’nde ilk kez podyuma çıktı. Pembe ve siyah kombinini dikkat çekici aksesuarlarla tamamlayan genç model, gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Kobe Bryant’ın kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüdü

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant, 2020 yılında bir helikopter kazasında kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant ise modellik kariyerinde emin adımlarla yürüyor.

Kobe Bryant’ın kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüdü 1

O ARTIK 23 YAŞINDA

Natalia Bryant, pazar günü düzenlenen Victoria’s Secret 2026 Defilesi’nde ilk kez markanın podyumunda yürüdü. 23 yaşındaki model, Victoria’s Secret’ın PINK koleksiyonundan bir kombin tercih etti.

Siyah sütyünün üzerine pembe kısa bir üst giyen genç model, sütyenindeki leopar desenli “PINK” yazısıyla dikkat çekti.

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Natalia, renkli taşlarla süslenmiş mavi kot pantolonunu, üzerinde köpek figürlü çeşitli aksesuarların sallandığı gümüş renkli bir kemerle tamamladı. Aynalı disko topunu andıran çantası, gümüş renkli bantlı topuklu ayakkabıları ve kalp şeklindeki büyük küpeleri de görünümünün öne çıkan parçaları arasında yer aldı. Saçındaki pembe fiyonklu taç ise kombine hareketli bir dokunuş kattı.
Kobe Bryant’ın kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüdü 2

DEFİLELERİ TEKRAR TEKRAR İZLEDİ

Natalia, defile öncesinde Page Six’e yaptığı açıklamada, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Çocukluğundan beri defileyi her yıl izlediğini belirten genç model, “Defileleri tekrar tekrar izliyordum ve gerçekten o ruh haline girmeye çalışıyordum” ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant’ın kızı Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumunda ilk kez yürüdü 3

Natalia Bryant, Victoria’s Secret podyumundaki ilk yürüyüşüyle modellik kariyerinde yeni bir sayfa açarken, ünlü babası Kobe Bryant’ın hayranları da genç modelin bu özel anına ilgi gösterdi.

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Kobe Bryant Victoria's Secret
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