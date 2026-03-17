Kolundan tutup itti, üstünü parçaladı! Acun Ilıcalı sert çıktı

Survivor'da gergin ortam kameralara da yansıdı. Engincan ve Gözde'nin tartışması sosyal medyada gündem oldu. Survivor Engincan sinirlerine hakim olamadı, Gözde'nin kolunu sıkıp, bağırdı. Yetmedi kendi üstünü parçaladı.

Şoke eden görüntülere tepki yağarken Acun Ilıcalı da konseyde sert çıktı. Ilıcalı konuşmasında Engincan'ın ifadelerini aktarırken sözler uzun süre biplendi.

Ilıcalı devamında "Böyle konuşamazsın. Bu programda bir kadınla böyle konuşamazsın kardeşim. Git erkekle konuş, sen bu programa gelmiş bir kızla bu şekilde konuşamazsın!" dedi.

ENGİNCAN'A CEZA

Engincan ise itirazlarda bulundu ancak Ilıcalı bunu kabul etmedi. Acun Ilıcalı "Sen öncesinde yüz kere de haklı olabilirsin bu beni ilgilendirmiyor. Yerden yere... Lafa bak sen! Ve bir de fiziksel temas. Sana göre değil; bu fiziki temas. Söylediği her şey doğru! Biz bunu kabul etmiyoruz. İki ödülden men ediyoruz seni" dedi.



Engincan bunun üzerine "Of" diyerek yıkıldı.