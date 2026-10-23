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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi! Ümit Acar'ın son hali ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ersoy Ulubey karakterine hayat veren usta oyuncu Ümit Acar, yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncunun son haline adeta yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi! Ümit Acar'ın son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Pusu, yıllar geçse de oyuncuları ve hafızalara kazınan sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor.

Dizide hayat verdiği Ersoy Ulubey karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Ümit Acar da yeniden gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu nun Ersoy Ulubey iydi! Ümit Acar ın son hali ortaya çıktı 1

Ümit Acar’ın kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun bu kez kızıyla samimi sohbeti, takipçilerinin ilgisini çekti.

SON HALİ GÜNDEMDE

Ümit Acar'ın son hali kısa sürede gündem oldu. Usta oyuncuya sosyal medyada; 'yaşlanmış', 'yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

Kurtlar Vadisi Pusu nun Ersoy Ulubey iydi! Ümit Acar ın son hali ortaya çıktı 2

Kariyeri boyunca birçok dizi ve projede rol alan usta oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu'daki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmişti.

Kurtlar Vadisi Pusu nun Ersoy Ulubey iydi! Ümit Acar ın son hali ortaya çıktı 3

Dizinin sert ve etkileyici karakterlerinden Ersoy Ulubey'e hayat veren Acar, canlandırdığı rolle uzun süre konuşulmuştu.

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