Kuruluş Orhan final yapıyor! Başrol değişikliği olmuştu

Burak Özçivit'in ayrıldığı Kuruluş Osman dizisi Mert Yazıcıoğlu'nun başrol olmasıyla Kuruluş Orhan olarak devam etmişti. Dizi reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.

uruluş Orhan dizisi her çarşamba ekrana geliyor ve son dönemde reytingleriyle dikkat çekiyordu. Bozdağ Film’in iddialı dönem dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu.

Bülent İşbilen’in yönettiği, Orhan Beyi Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı diziyle ilgili final kararı alındı.

"AŞK VE TAHT" GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir değişiklik olmazsa dizi 26. Bölümde ekrana veda edecek. Bozdağ Film, yeni sezona atv’ye Taylan Biraderler‘in yönettiği “Aşk ve Taht” dizisini çekecek.

BURAK ÖZÇİVİT AYRILMIŞTI

Burak Özçivit'in 4 milyon liralık bölüm başı ücret talebi kabul edilmeyince Kuruluş Osman macerası son bulmuştu. Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu gelmiş ve dizi Kuruluş Orhan olarak isim değiştirmişti.

