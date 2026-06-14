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Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı

Sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ilk bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Doğum sonrası paylaşım yapan Erol, bebeğinin ismini de açıkladı.

Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te evlenmişti.

Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli düğüne çok sayıda davetli katılmıştı. Eda Erol, bu mutlu gününde, gelinliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı 1

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır'dan kısa bir süre sonra da müjdeli haber gelmiş
Erol, sevenlerine hamile olduğunu duyurmuştu. Cinsiyet belirleme partisi yapan çiftin bebeklerinin erkek olacağı öğrenilmişti.

Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı 2

Anne olmak için gün sayan Eda Erol muradına erdi. Suda doğum yapan Erol, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı 3

Doğumun ardından Instagram hesabından paylaşımlar yapan yapan Eda Erol, bebeğine Baran adını verdiklerini açıkladı.

Esra Erol teyze oldu! Eda Erol oğlunu kucağına aldı 4

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Esra Erol Eda Erol
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