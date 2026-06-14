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Yeraltı'nın Ceylan'ı ve Haydar Ali'si aşk mı yaşıyor? Görüntüler hızla yayıldı

Now Tv ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı'nın sezon finali yapmasıyla birlikte dizinin başrolleri hakkında aşk iddiaları yayılmaya başlandı. Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde birlikte görüldüğü iddia edildi.

Yeraltı'nın Ceylan'ı ve Haydar Ali'si aşk mı yaşıyor? Görüntüler hızla yayıldı
Öznur Yaslı İkier

Now Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Yeraltı” sezon finali yapar yapmaz dizinin başrolleri hakkında aşk iddiaları yayıldı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri gündeme geldi.

Yeraltı nın Ceylan ı ve Haydar Ali si aşk mı yaşıyor? Görüntüler hızla yayıldı 1

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde samimi şekilde dans ederken görüldü.

Yeraltı nın Ceylan ı ve Haydar Ali si aşk mı yaşıyor? Görüntüler hızla yayıldı 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Can Aktaş devrim özkan Yeraltı dizisi
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