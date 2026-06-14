Yeraltı'nın Ceylan'ı ve Haydar Ali'si aşk mı yaşıyor? Görüntüler hızla yayıldı

Now Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Yeraltı” sezon finali yapar yapmaz dizinin başrolleri hakkında aşk iddiaları yayıldı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri gündeme geldi.

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde samimi şekilde dans ederken görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.