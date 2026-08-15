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Kylie Jenner, Khy kampanyası için soyundu!

Kylie Jenner, Khy’nin yeni koleksiyonu için verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. 29 yaşındaki yıldız, yalnızca topuklu ayakkabılarla kamera karşısına geçerken İtalya’da el yapımı hazırlanan yeni tasarımlarını tanıttı.

Kylie Jenner, Khy kampanyası için soyundu!

Kylie Jenner, 29. yaş gününü kutlamasının ardından yeni Khy kampanyasıyla gündeme geldi. Ünlü reality şov yıldızı, ayakkabı markası Gia Borghini ile hazırladığı yeni Khy koleksiyonunun tanıtımı için çıplak poz verdi ve yalnızca ayakkabı giydi.

Cuma günü Instagram hesabından kampanyaya ait fotoğrafları paylaşan Jenner, stratejik pozlarla vücudunu kapattı. Ünlü yıldızın uzun ve düz saçları da pozlarda dikkat çekti.

Kylie Jenner, Khy kampanyası için soyundu! 1

Jenner, Instagram paylaşımında koleksiyonla ilgili olarak, “Yıllardır giyiyorum, bu yüzden bu model bana doğru geldi” ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner, Khy kampanyası için soyundu! 2

Kylie Jenner geçtiğimiz ay da Frankies Bikinis ile ikinci mayo koleksiyonu için iş birliği yapmıştı. Ünlü yıldız, koleksiyonun tanıtımı için markanın kurucusu Francesca Aiello ile birlikte dikkat çeken bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmişti.

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Kylie Jenner
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