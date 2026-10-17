Leyla Feray setlere geri dönüyor! Fenomen diziye girdi

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Show TV’nin MF Yapım imzalı “Muhtemel Aşk” dizisi perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Altan Dönmez’in yönettiği diziye uzun gelmesi beklenen Kadir’in (Ekin Koç) ikiz kardeşi Kader sonunda ekibe dahil oluyor.
Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizinin kadrosuna Kader Emindağ rolüyle başarılı yıldız Leyla Feray katılıyor.
Öte yandan 19. Bölüm çekimleri devam eden dizinin sevilen yönetmeni Altan Dönmez’e doğum gününde dizi ekibi sürpriz bir kutlama yaptı.