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  4. Mauro Icardi yeni sevgilisini paylaştı! Yetmedi Wanda Nara'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Mauro Icardi yeni sevgilisini paylaştı! Yetmedi Wanda Nara'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 09:20
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık sonrası özel hayatıyla sıkça gündemde yer alıyor. Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile paylaşım yapıp Wanda Nara'yı da yerden yere vurdu.

Mauro Icardi yeni sevgilisini paylaştı! Yetmedi Wanda Nara'yı yerden yere vurdu: Cinsel hayatı viral hale geldiğinde...

Galatasaraylı futbolcu Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile olan ayrılığının ardından China Suarez ile adı anılmaya başlamıştı.

Sonunda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaları doğrulayan Icardi, yeni sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Arjantinli futbolcu, fotoğrafın altına yazdığı "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" mesajıyla da aşkını ilan etti.

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ICARDI'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, son dönemde rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamış ancak kısa süre sonra ondan da ayrılmıştı. Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi ile eski fotoğraflarını yeniden paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin yeni sevgilisiyle olan paylaşımına, Wanda Nara’nın ne tepki vereceği merak ediliyor.

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Icardi’nin yeni sevgilisi olarak gündeme gelen China Suarez, Arjantinli oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda çocuklarıyla birlikte yer alıyor. Icardi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

ICARDI'DEN WANDA NARA AÇIKLAMASI

Icardi yeni sevgilisini paylaştıktan kısa süre sonra açıklamalarda bulundu. Icardi "Herkesin bildiği gibi, kızlarım ile ilgili hiçbir şeyi ifşa etmek tarzım değil ancak kızlarımın annesinin uyguladığı zalimce yalanlara karşı sessiz kalmamı bekleyemezler. Beni kendi evimden, sahte bir şiddet suçlamasıyla dışladılar.
Beni bir cCumartesi sabahı, dizimden ameliyat olmama saatler kala, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evimden dışladılar. 13 Aralık’ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da "erkek arkadaşı" ile seyahatteydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar kapalı tuttu. O kişiyle 3 yıldır bir ilişkileri olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benle evliydi ve bana ve kızlarına "o sadece bir arkadaş" olduğunu yemin etmişti..." dedi.

"CİNSEL HAYATI VİRAL HALİNE GELDİĞİNDE..."

"Ben asla kızlarıma anneleri hakkında kötü şeyler söylemem" diyen Icardi açıklamasında şunları söyledi:

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"Onlara, annelerinin 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonrasında "erkek arkadaşı" olarak açıkladığı kişi yüzünden aileyi parçaladığını anlatmam. O kişiyle ilişkisi yüzünden, kızlarım Türkiye'de okula giderken, 2 yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Hanımefendi beni halk arasında küçültmeye çalışıyor, ancak ben ailemizi kurtarmak için verdiğim savaştan ve çaresizce yalvararak ailemi korumaya çalışmaktan gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman bunu talep ettiği gibi. Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor. Annesinin, babasının veya üvey babasının cinsel hayatı viral hale geldiğinde, çocuklar, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kaldıklarında, tüm bunların farkında olmuyor. Ama bu savaş, onun için çocuklarından daha önemli olduğunu gösteriyor."

"Ruhumda derin bir acı hissediyorum, çünkü kızlarım anneleri tarafından PSİKOLOJİK OLARAK MANİPÜLE EDİLİYOR... Ama adalete güveniyorum" diyen Icardi'nin paylaşımları gündeme bomba gibi düştü.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
niye hiçbiyerde istenmediği Türkiyeye kaldığı belli oldu...Haysiyet...Birazcık!
Bıktık be
Bize ne kardeşim kim ne yaparsa yapsın onların özeli, bu gibi paylaşımlar gençlerin aklını çeliyor..
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