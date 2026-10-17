Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude fenomen çıktı! Son pozlarına beğeni yağdı

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Oğlu Emre Yalçınkaya'nın siyasete atılmasıyla çocukları merak konusu olan ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya da dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk olan Mehmet Yalçınkaya programa kızıyla geldi. Baba kızın samimi anları izleyicisinden tam not aldı.

Sude Yalçınkaya sosyal medya paylaşımları dışında iki yıldır babasıyla birlikte çalışıyor. Halkla İlişkiler ve Organizasyon tarafında yardımcı olan Sude Yalçınkaya abisi ve babasının aksine mutfağa hiç girmedi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada aktif olan Sude Yalçınkaya'nın son paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

Sude için sosyal medyada; 'Güzel kız', 'Çok güzelsin', 'Olay kız' gibi yorumlar yapıldı.