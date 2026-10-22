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Melisa Döngel ile Murda'nın aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda yeni bir ilişkiye yelken açmış ve ikili birlikte klip bile çekmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Melisa Döngel ile Murda'nın ayrıldığı öğrenildi.

Melisa Döngel ile Murda'nın aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Kirli Sepeti gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir yalnız olan Döngel, gönlünü rapçi Murda'ya kaptırmıştı.

Melisa Döngel ile Murda nın aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni belli oldu 1

Bir süredir aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla kısa bir süre önce ilişkilerini ilan etmişti. Melisa Döngel, sevgilisi Murda’nın klibinde bile yer almıştı.

Melisa Döngel ile Murda nın aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni belli oldu 2

AŞK BİTTİ

Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Melisa Döngel ile Murda'nın yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdığı ve ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Murda
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