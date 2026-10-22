Melisa Döngel ile Murda'nın aşkı kısa sürdü! Ayrılık nedeni belli oldu

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Kirli Sepeti gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir yalnız olan Döngel, gönlünü rapçi Murda'ya kaptırmıştı.

Bir süredir aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesabından yayınladıkları videoyla kısa bir süre önce ilişkilerini ilan etmişti. Melisa Döngel, sevgilisi Murda’nın klibinde bile yer almıştı.

AŞK BİTTİ

Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Melisa Döngel ile Murda'nın yaşadıkları uyumsuzluk nedeniyle yollarını ayırdığı ve ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.