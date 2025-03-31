Melisa Şenolsun oradaki arsasını satmıyor! Tekliflere rağmen kararını değiştirmedi

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Kiralık Aşk', 'Menajerimi Ara', 'Masumlar Apartmanı', 'Aşk, Evlilik, Boşanma' gibi yapımlarda rol alan 28 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu bu sefer bir yatırımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, yıllar önce Çanakkale'den aldığı araziyi satmama kararı aldı.

Arsa, zamanla büyük bir değer kazandı ancak Şenolsun, kendisine yapılan yüksek teklifler karşısında da arazisini satmama konusunda ısrarcı oldu. Gelecekte bu bölgenin daha da değerleneceğine inanan Şenolsun, yatırım konusunda dikkatli bir strateji izliyor.

Ünlü oyuncu, Çanakkale’den arazi alarak sadece oyunculuk kariyerinde değil, aynı zamanda dikkatli yatırımcı kimliğiyle de adından söz ettiriyor. (Patronlardünyası)