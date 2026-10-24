Menekşe dizisinden ilk tanıtım geldi! Yayın tarihi belli oldu mu?

Show Tv ekranlarının yeni günlük dizisi Menekşe'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Güz Bozkurt ve Batuhan Demir'in başrollerini paylaştığı yeni dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi.

Senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Peki, Menekşe dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

MENEKŞE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşkın, gururun, kıskançlığın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın iç içe geçtiği dizi, hafta içi her gün yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

"Ama ben Menekşe'yim, kırıldığım yerden bir gün yeniden açarım..." #Menekşe'nin ilk teaserı yayında🌺 @meneksedizisi yakında hafta içi her gün Show TV'de! @LimonYapim https://t.co/ffN0fmpjdj — Show TV (@ShowTV) October 23, 2026

MENEKŞE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkânsız bir aşkın yıllara yayılan acısı ve hiç dinmeyen bir hesaplaşma, “Menekşe”nin hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan iki genç, bütün engelleri aşarak birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Ancak kimsesiz ve yoksul Menekşe (Güz Bozkurt) ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat’ın (Batuhan Demir) aşkı, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşür.

Ayrılığın, suskunluğun ve yanlış anlaşılmaların gölgesinde birbirlerinden koparılan iki âşık, yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında geçmişin yaraları hâlâ kanamaktadır. Menekşe’nin ve Murat’ın yolları kesiştiğinde aşk, gurur, nefret ve kıskançlık birbirine karışır. İkili, aşkın bitmeyen bir sınav olduğunu ve bu sınavdan ancak birbirlerine tutunarak çıkabileceklerini anlar.

MENEKŞE DİZİSİ OYUNCU KADROSU:

Genç oyuncuları deneyimli isimlerle buluşturan “Menekşe”, zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün, senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı’nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Başrollerini Güz Bozkurt (Menekşe) ve Batuhan Demir’in (Murat) üstlendiği dizide Çağrı Baylan (Aras), İlayda Sumak (Zeynep), Zeynep Serpil Bozkurt (Rüksan), Aysun Güven (Edibe), Melike Baş (Derya), Ezgi Gezer (Cemre), Çağatay Çabuk (Ferhat), Emel Kara (Çiğdem), Merve Kurç (Sevgi), Rıza Sarıdoğan (Fatih), Doğan Güneş (Cevat) ve Sibel Bay (Zehra) karakterlerine hayat veriyor.