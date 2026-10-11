MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert partner oldu! Susuz Yaz'dan ilk kareler geldi

Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz sete çıktı! Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç'i buluşturan diziden ilk kareler geldi. 1970'lerin Adana'sında geçen hikâyede Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in uyumu sosyal medyada gündem oldu.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert partner oldu! Susuz Yaz'dan ilk kareler geldi
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D’nin, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan yeni dizisi Susuz Yaz sete çıktı. Adana’da başlayan çekimlerde güçlü oyuncu kadrosunun enerjisi ve uyumu dikkat çekti.

1970’lerin Adana’sını ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, Çukurova’nın kalbi Adana’da “motor” dedi. Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) ilk kez karakterlerine büründü. Ünlü oyuncuların ilk karelerine sosyal medyada "Güzel çift", "Yakışmışlar birbirlerine", "Tutar bu ikili" yorumları yapıldı.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert partner oldu! Susuz Yaz dan ilk kareler geldi 1

SUSUZ YAZ NE ANLATIYOR?

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz’ın hikâyesi, 1970’lerin Adana’sındaki Çarlak Köyü’nde geçiyor. Osman (Mert Ramazan Demir) ve ağabeyi Hasan (Batuhan Bozkurt Yüzügüleç), geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçerken Osman’ın Bahar’a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor.

Aşkı uğruna Bahar’la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın hayalleri, ağabeyi Hasan’ın gizli hesaplarına takılıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar ise iki kardeşin hayatını derinden etkileyecek olaylara dönüşüyor.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizi; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) bir araya getiriyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isim sokağa böyle çıktı! Kimse anlam veremediÜnlü isim sokağa böyle çıktı! Kimse anlam veremedi
Londra'da üniversiteye başladı! Yasakları duyunca isyan ettiLondra'da üniversiteye başladı! Yasakları duyunca isyan etti

Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir Lizge Cömert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti!

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.