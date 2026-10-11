Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert partner oldu! Susuz Yaz'dan ilk kareler geldi

Kanal D’nin, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan yeni dizisi Susuz Yaz sete çıktı. Adana’da başlayan çekimlerde güçlü oyuncu kadrosunun enerjisi ve uyumu dikkat çekti.

1970’lerin Adana’sını ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, Çukurova’nın kalbi Adana’da “motor” dedi. Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) ilk kez karakterlerine büründü. Ünlü oyuncuların ilk karelerine sosyal medyada "Güzel çift", "Yakışmışlar birbirlerine", "Tutar bu ikili" yorumları yapıldı.





SUSUZ YAZ NE ANLATIYOR?

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz’ın hikâyesi, 1970’lerin Adana’sındaki Çarlak Köyü’nde geçiyor. Osman (Mert Ramazan Demir) ve ağabeyi Hasan (Batuhan Bozkurt Yüzügüleç), geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçerken Osman’ın Bahar’a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor.

Aşkı uğruna Bahar’la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın hayalleri, ağabeyi Hasan’ın gizli hesaplarına takılıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar ise iki kardeşin hayatını derinden etkileyecek olaylara dönüşüyor.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizi; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper’i (Cevri) bir araya getiriyor.