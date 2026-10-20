Midyeci Ahmet Mardin'de düğün yaptı! Sözünü tutuyor: ''10 gün 10 gece her şey bedava''

Sosyal medyada paylaştığı video ve gönderilerle sık sık adından söz ettiren Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı evlilik ilanıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kısa süre içerisinde kısmetini bulan Midyeci Ahmet günler önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü işletmeci şimdi de Mardin'de düğün yaptı. Gösterişli düğünün ardından Midyeci Ahmet sözünü tutmaya karar verdi.

Midyeci Ahmet daha önce yaptığı bir paylaşımda, yayınladığı video sayesinde hayırlı bir kısmet bulup imza atarsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubesinde her şeyin bedava olacağını söylemişti.

SÖZÜNÜ TUTUYOR

Midyeci Ahmet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “10 gün ...10 gece başlıyoruz efendim... Güzel dilekleriniz ve dualarınızla gerçekleşen nikahımızdan sonra pazar günü Mardin'de düğünümüzde oldu. Sizlere verdiğim Midyeci Ahmet sözü vardı 10 gün 10 gece...

Yarın itibari ile nikah postunun altına şu ana kadar iyi dileklerini ileten değerli yorumunu yazan ve takipçim olsun olmasın 1693 hesap ve yorum sahibini bekliyorum. Rezervasyon sistemi ile sizleri krallar gibi ağırlayacağız. Şimdiden afiyet şifa olsun”