Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisi güzel modelmiş! Fark edilince o detayı sildi ama...

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın özel hayatı da merak ediliyor. Son dönemde başarılı kariyeriyle adından söz ettiren A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız genç model olabilir.

Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun'la anılan Kenan Yıldız'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi Natalia Shadle.

TikTok'ta birkaç iddia dolanmaya başladı ve bir detay dikakt çekti.

Onedio'da yer alan habrre göre; Natalia Shadle isimli genç modelle Kenan Yıldız'ın gözlerden uzak bir aşk yaşadığı veya en kötü ihtimalle başlarda yaşanan flört döneminde oldukları iddia edildi.

İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu. Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edildi.

Natalia Shadle'nin fotoğraflarının altındaki beğenisi de fark edilince dedikodular iyice hararetlendi. Üstelik bu kadarla da kalmadı. 182 boyundaki modelin Kenan Yıldız'ın evinden TikTok videosu paylaştığı ortaya çıktı.

TikTok kullanıcılarının Kenan Yıldız ve Natalia arasındaki etkileşimi fark etmesi üzerine Yıldız, "Natalia" isimli Spotify listesini sildi.

Natalia Shadle'nin pozlarına kısa sürede ise beğeni yağdı.