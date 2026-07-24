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Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın son pozlarına beğeni yağdı! ''Hep böyle kal''

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettirdi. Yaman'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın son pozlarına beğeni yağdı! ''Hep böyle kal''
Öznur Yaslı İkier

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her davete oldukça doğal bir şekilde katılan ve makyaj yapmayan Ava Yaman'ın son pozları yine beğeni topladı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın son pozlarına beğeni yağdı! Hep böyle kal 1

YORUM YAĞDI
Yaman'ın araç içerisinde çekildiği kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın son pozlarına beğeni yağdı! Hep böyle kal 2

Ava Yaman'ın pozlarına sosyal medyada; 'hep böyle kal', 'özledik', 'seni görmek istiyoruz', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın son pozlarına beğeni yağdı! Hep böyle kal 3

AVA YAMAN KİMDİR?
Ava Yaman, 19 Kasım 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde hayat verdiği "Özge" karakteriyle adım atan Yaman, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı "Eleni Miryano" karakteriyle yaptı.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman ın son pozlarına beğeni yağdı! Hep böyle kal 4

Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz Ava Yaman
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