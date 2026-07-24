Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın son pozlarına beğeni yağdı! ''Hep böyle kal''

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her davete oldukça doğal bir şekilde katılan ve makyaj yapmayan Ava Yaman'ın son pozları yine beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Yaman'ın araç içerisinde çekildiği kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ava Yaman'ın pozlarına sosyal medyada; 'hep böyle kal', 'özledik', 'seni görmek istiyoruz', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 19 Kasım 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde hayat verdiği "Özge" karakteriyle adım atan Yaman, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı "Eleni Miryano" karakteriyle yaptı.

Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.