Miray Daner sahilde aşka geldi! Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisiyle poz

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranda olan Miray Daner, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Hudutsuz Sevda dizisinde başrol iken diziden bir anda ayrılan ve sevenlerini üzen Daner'in sevgilisi merak edildi.

Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ilk karesini bir süre önce Instagram hesabından paylaşarak büyük sürpriz yapmıştı. Güzel oyuncu aylar önce katıldığı bir etkinlikte de "Hayatımda her şey çok yolunda, işim de iyi gidiyor özel hayatım da iyi gidiyor. " demişti.

26 yaşındaki başarılı oyuncu, iki yıldır iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden isimlerden olan Daner, sosyal medyadaki paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Çift, 2. yıl dönümlerini kumsalda romantik bir kareyle kutladı.

Ünlü isim, sevgilisiyle el ele oldukları pozu "İki yıl, birçok güzel an." notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncuya "Maşallah", "Hep mutlu ol" yorumları geldi.