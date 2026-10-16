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Muhammed Salah'ın ablası teklif üstüne teklif alıyor! Yatırımcılar sıraya girdi

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, ailesine de büyük ilgi getirdi. Bordo-mavili taraftarların sevgisi, Mısırlı yıldızın Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına yöneldi. Türk müşterilerden ablasına teklif üstüne teklif yağdı.

Muhammed Salah'ın ablası teklif üstüne teklif alıyor! Yatırımcılar sıraya girdi
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, sadece yeşil sahalarda değil, ticaret ve moda dünyasında da etkisini sürdürüyor.

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve çıktığı maçlarda attığı gollerle taraftarın gözdesi olan Salah'a duyulan sevgi, Kahire'de yaşayan tasarımcı ablası Rabab Salah'ın da hayatına yansıdı.

Muhammed Salah ın ablası teklif üstüne teklif alıyor! Yatırımcılar sıraya girdi 1

Kendi adını taşıyan giyim markası RS - RABAB SALAH ile tanınan Mısırlı ünlü moda tasarımcısı, abisinin bordo-mavili formayı giymesinin ardından Türk hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Muhammed Salah ın ablası teklif üstüne teklif alıyor! Yatırımcılar sıraya girdi 2

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine gçre; Trabzonsporlu taraftarların Salah Ailesi'ne duyduğu sevgi bağından dolayı, Rabab'ın tekstil markasından alışveriş yapan Türk müşterilerin sayısı kısa sürede katlanarak arttı. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rabab Salah, markasının internet sitesine Türkiye'den gelen sipariş taleplerini yetiştirmekte güçlük çekiyor.

Muhammed Salah ın ablası teklif üstüne teklif alıyor! Yatırımcılar sıraya girdi 3

TEKLİF ÜSTÜNE TEKLİF

Rabab Salah'ın, Trabzon'daki girişimcilerden mağaza açması veya ortaklık teklifleri aldığı öğrenildi. Salah şimdi teklifleri değerlendiriyor.

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Muhammed Salah
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