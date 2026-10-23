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Ne yaptığına kimse anlam veremedi: Yüzünü tıraş etti

Sydney Sweeney, bu sefer ayna karşısına geçip yüzünü tıraş ettiği karelerle dikkat çekti. Yeni koleksiyonun tanıtımında kamera karşısına geçen Sweeney'e eleştiriler geldi.

Ne yaptığına kimse anlam veremedi: Yüzünü tıraş etti

Sydney Sweeney her geçen gün sınırları zorlamaya devam ediyor. Oyuncu Sydney Sweeney, iç çamaşırı markası Syrn’in yeni yılbaşı kampanyası için kamera karşısına geçti.

Ne yaptığına kimse anlam veremedi: Yüzünü tıraş etti 1

“Euphoria” dizisiyle tanınan Sydney Sweeney, kendi iç çamaşırı markası Syrn’in yeni yılbaşı koleksiyonunu tanıtmayı sürdürüyor. Markanın yeni parçalarını kendisi tanıtan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez lacivert sütyeniyle ayna karşısında yüzünü tıraş ettiği fotoğraflarla gündeme geldi.
Ne yaptığına kimse anlam veremedi: Yüzünü tıraş etti 2

Banyo aynasının karşısında verdiği pozlarda günlük bakım rutininden bir anı yansıtan oyuncu, yeni koleksiyonun parçalarını da sergiledi. Ancak oyuncunun bu halleri sosyal medyada eleştiri aldı.

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Oyuncuya "Kendini bir mal gibi kullanıyor", "Anladık göğüslerin var", "Ne yapıyor bu?", "İyice saçma oldu", "Onlyfans'a katılsa" yorumları geldi.

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