Ne yaptığına kimse anlam veremedi: Yüzünü tıraş etti

Sydney Sweeney her geçen gün sınırları zorlamaya devam ediyor. Oyuncu Sydney Sweeney, iç çamaşırı markası Syrn’in yeni yılbaşı kampanyası için kamera karşısına geçti.

“Euphoria” dizisiyle tanınan Sydney Sweeney, kendi iç çamaşırı markası Syrn’in yeni yılbaşı koleksiyonunu tanıtmayı sürdürüyor. Markanın yeni parçalarını kendisi tanıtan 29 yaşındaki oyuncu, bu kez lacivert sütyeniyle ayna karşısında yüzünü tıraş ettiği fotoğraflarla gündeme geldi.



Banyo aynasının karşısında verdiği pozlarda günlük bakım rutininden bir anı yansıtan oyuncu, yeni koleksiyonun parçalarını da sergiledi. Ancak oyuncunun bu halleri sosyal medyada eleştiri aldı.

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Oyuncuya "Kendini bir mal gibi kullanıyor", "Anladık göğüslerin var", "Ne yapıyor bu?", "İyice saçma oldu", "Onlyfans'a katılsa" yorumları geldi.