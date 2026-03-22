Nebahat Çehre'den annelik itirafı! "Geriye dönüp baktığımda..."

Nebahat Çehre, 'Pazar Gezmesi' programında samimi açıklamalarda bulundu. Aşk-ı Memnu dizisindeki Firdevs Yöreoğlu karakteriyle adeta özdeşleşen Çehre, dizideki kıyafetlerin birçoğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Çehre'nin programdaki en dikkat çekici açıklamalarından biri ise annelik konusundaydı.

Annelik için geç kaldığını düşünen Çehre, "Eğer anneliğin 50 yıl süreceğine inansaydım, kesinlikle anne olurdum. Ama o dönemde şartlar farklıydı ve kariyerime odaklanmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda içimde bir ukde kaldı," ifadelerini kullandı.



Öte yandan usta oyuncu yaptığı evliliklere dair, ''Yılmaz Güney benim özel hayatımın bir parçasıydı. Yavuz Demir ile olan evliliğim de yine özel hayatımın bir parçasıdır. Ben bugüne kadar özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım, paylaşmadım. İkinci evliliğimle ilgili de hayatım boyunca hiçbir şey söylemedim" dedi.