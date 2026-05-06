Ruhi Çenet hantavirüslü gemiden indi! Cenk Eren Sağlık Bakanlığı'na seslendi

Atlas Okyanusu'nda hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde, fenomen Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı. Çenet'in açıklaması sonrası şarkıcı Cenk Eren Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Öte yandan fenomenin şu an hangi ülkede olduğu bilinmiyor.

YouTuber Ruhi Çenet’in Atlantik Okyanusu'nda seyreden ve hantavirüs salgını sonrasında üç kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde olduğu ortaya çıktı.

Ruhi Çenet açıklamasında "Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius ismiyle bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi" dedi.

"İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Ben gemiden indikten sonra kan testlerini yaptırdım" diyen Ruhi Çenet'in sözleri sonrası Cenk Eren X'ten Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

RUHİ ÇENET NEREDE?

Cenk Eren paylaşımında "Kuluçka süresi uzunmuş kesinlikle karantinaya alınmalı. Ruhi bey hemen Sağlık Bakanlığı ile temasa geçin" dedi.

Sosyal medyada da fenomene "Sen neredesin şimdi?", "Senin de karantinada olman lazım" yorumları yağdı.

Öte yandan fenomenin şu an hangi ülkede olduğu bilinmiyor. Çenet paylaşımında "Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" demişti.

