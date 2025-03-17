Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sosyal medyayı salladı! "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor"

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan etti sosyal medya onları konuştu. Bir süredir Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade arasındaki aşk dedikoduları konuşuluyordu. Sonunda beklenen oldu ve ilk paylaşım sosyal medyayı sallaıd.

Pamir Pekin, Instagram hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte yer aldığı aşk dolu bir fotoğraf paylaşarak ilişkilerini tüm sevenlerine duyurdu.

PAMİR PEKİN KURAL BOZDU

“Komiser Nevzat”, “Parmaklıklar Ardında”, “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok sevilen projede yer alan Pamir Pekin, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih eden bir isim. Ancak bu kez sevenlerine sürpriz yaparak, Nesrin Cavadzade ile olan aşkını Instagram’dan duyurdu. Paylaşılan fotoğraf, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pamir Pekin’in paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler, ünlü çifte “Mutluluklar”, “Çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarla destek verdi.

AKLA ESKİ SEVGİLİSİ GELDİ

Nesrin Cavadzade ise X'te en çok konuşulan isim oldu. Eski aşkı Gökhan Alkan'ı hatırlayan sosyal medya kullanıcıları "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor", Kadın her dizide beraber oynadığı adamla aşk meşk yaşıyor", "Sonunda aradığını buldu" yorumlarında bulundu.

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade Yasak Elma adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.