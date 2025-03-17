MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sosyal medyayı salladı! "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor"

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sosyal medyayı salladı! "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan aşkını Instagram’dan paylaştı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o fotoğraf sonrası iki oyuncu da X'in gündemine geldi. Nesrin Cavadzade'nin eski aşkları akla gelince ise o yorumlar gecikmedi.

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı sosyal medyayı salladı! "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor"

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade aşklarını ilan etti sosyal medya onları konuştu. Bir süredir Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade arasındaki aşk dedikoduları konuşuluyordu. Sonunda beklenen oldu ve ilk paylaşım sosyal medyayı sallaıd.

Pamir Pekin, Instagram hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte yer aldığı aşk dolu bir fotoğraf paylaşarak ilişkilerini tüm sevenlerine duyurdu.

PAMİR PEKİN KURAL BOZDU

“Komiser Nevzat”, “Parmaklıklar Ardında”, “Muhteşem Yüzyıl” gibi birçok sevilen projede yer alan Pamir Pekin, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih eden bir isim. Ancak bu kez sevenlerine sürpriz yaparak, Nesrin Cavadzade ile olan aşkını Instagram’dan duyurdu. Paylaşılan fotoğraf, magazin gündemine bomba gibi düştü.

1

Pamir Pekin’in paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler, ünlü çifte “Mutluluklar”, “Çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarla destek verdi.

GmK4t4CWUAApuBH

AKLA ESKİ SEVGİLİSİ GELDİ

Nesrin Cavadzade ise X'te en çok konuşulan isim oldu. Eski aşkı Gökhan Alkan'ı hatırlayan sosyal medya kullanıcıları "Her dizide bir rol arkadaşıyla aşk yaşıyor", Kadın her dizide beraber oynadığı adamla aşk meşk yaşıyor", "Sonunda aradığını buldu" yorumlarında bulundu.

3

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade Yasak Elma adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Mynet'in Sesi
Karavanı izlerken yakalandı! Ünlülere neler yapmış neler...Karavanı izlerken yakalandı! Ünlülere neler yapmış neler...
Berna Laçin'den diploma çıkışı! "FETÖ okullarında okuyanlar..."Berna Laçin'den diploma çıkışı! "FETÖ okullarında okuyanlar..."
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Pamir Pekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Son günler

250 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Son günler

4 ayda yüzde 70 zamlandı!

4 ayda yüzde 70 zamlandı!

Berna Laçin'den diploma çıkışı! "FETÖ okullarında okuyanlar..."

Berna Laçin'den diploma çıkışı! "FETÖ okullarında okuyanlar..."

Karavanı izlerken yakalandı! Ünlülere neler yapmış neler...

Karavanı izlerken yakalandı! Ünlülere neler yapmış neler...

Kadınları sokakta hiç tanımadıkları kişiler uyardı! Kim oldukları ortaya çıktı

Kadınları sokakta hiç tanımadıkları kişiler uyardı! Kim oldukları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.