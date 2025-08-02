Nihal Candan'ın ölümü sonrası kan donduran mesajlar ortaya çıktı! 'Yogini grubu' iddiası: Et yersen Allah’la bağlantın kopar

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Tahliyesi sonrası giderek daha da zayıflayan fenomen hastanelik olmuştu.

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve tedaviyi bir süre reddeden Candan 23 kiloya kadar düşmüştü. Nihal Candan'dan 21 Haziran 2025 günü acı haber geldi. Hayatını kaybeden fenomenin ölümü sonrası da gündeme çeşitli iddialar geldi.

Bu iddialardan biri de son olarak Nihal'in yakın arkadaşı makyöz Tolgahan Karataş'tan geldi. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube'daki programına konuk olan Karataş Nihal Candan'ın telefonunun ailesinde olduğunu söyledi ve gördüğü mesajları anlattı.

"YEŞİL YEMEN LAZIM..."

Karataş, Nihal Candan’ın cep telefonunda yer alan WhatsApp yazışmalarında, onu yemek yememesi yönünde tembihleyen, hatta dini duygularla manipüle eden mesajların yer aldığını iddia etti. Tolgahan Karataş şunları söyledi:

"Bu Yogini grubu, WhatsApp resimleri de filli! Et yersen Allah’la bağlantın kopar, pirinç yemen lazım, onu yeme, onu yapma! Sürekli böyle bir manipüle. Büyük bir grup bir tek Nihal'e değildir bence. İşte yeşil yeşil yiyordu ya. Yeşillikle alakalı hep her şey. Yeşil yemen lazım sadece. Zayıflatacak, ne kadar yemezse Allah ile arasında kalp gözü açılıyormuş Ben şok oldum."

BAHAR CANDAN'A GELEN MESAJLAR

Nihal Candan'ın telefonunun kardeşi Bahar'da olduğunu söyleyen Karataş, buna benzer mesajların Bahar'a da gönderildiğini iddia etti. Tolgahan Karataş, ''Bahar sen de dediklerimizi yaparsan, ablanla arandaki diyalog artar, daha çok ablanı görürsün'' şeklinde mesaj aldığını belirtti.

Makyöz Karataş, mesajları paylaşmasının ardından tehdit edildiğini de sözlerine ekledi.