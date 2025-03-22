ODTÜ öğrencileri Ekrem İmamoğlu için yürüdü! Polis müdahale etti! Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı! 'Bu zulüm bize yakışmıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından çeşitli protesto gösterileri düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binası önünde Saraçhane’de yaptığı konuşmada halkı sokağa davet etmiş “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrının ardından İstanbul'un birçok yerinde yürüyüşler ve protestolar düzenlendi. Birçok üniversitede öğrenciler eylem yapmaya başladılar.

KAYITSIZ KALAMADI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde kararı protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ile müdahale etti. O görüntüler kısa sürede gündem olurken Zeynep Bastık kayıtsız kalamadı.

'BU ZULÜM BİZE YAKIŞMIYOR'

Bastık, görüntüleri paylaşarak 'Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hala, hepimiz için.' notunu düştü.