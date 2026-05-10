Tanıyabilene aşk olsun! Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat’ın radikal imaj değişikliği

Berk Cankat, radikal imaj değişikliğiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Uzun bir aranın ardından objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"RESMEN TERS KÖŞE YAPTI”

Bir hayranıyla çekilen fotoğrafı ortaya çıkan Cankat’ın belirgin fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmazken, birçok kullanıcı ünlü oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada “Bu gerçekten Berk Cankat mı?”, “Bambaşka biri olmuş” ve “İmaj değişikliği resmen ters köşe yaptı” şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Sessiz ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Cankat’ın yeni görünümüne yorum yağdı.

Uzak Şehir'in sevilen başrol oyuncusu Sinem Ünsal ile aşk yaşayan Berk Cankat, geçtiğimiz günlerde Ünsal'ın dizi çekimlerinden dolayı uzak kalmalarının ardından aşk dolu paylaşımlarıyla tekrardan gündem olmuştu.