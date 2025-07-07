Oğuzhan Koç Riva’dan doğayla iç içe lüks villa aldı! Lüks yatırımın değeri 65 milyon TL

Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Oğuzhan Koç, son dönemde hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Yeni sevgilisi Hazal Subaşı ile mutlu birlikteliği devam ederken, şimdi de yaptığı lüks gayrimenkul yatırımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Oğuzhan Koç, İstanbul’un doğayla iç içe bölgelerinden Riva’dan 4+1 özellikli lüks bir villa satın aldı. Yaklaşık 65 milyon TL değerinde olduğu belirtilen bu özel mülk şarkıcı için bir kaçış da aynı zamanda.

SAAT YATIRIMIYLA KONUŞULDU

Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşıp aynı zamanda İstanbul'a yakın olan Oğuzhan Koç’un bu yatırımı ilk değil... Koç ayrıca lüks saat yatırımıyla da adından söz ettirmişti.

Oğuzhan Koç, son olarak koleksiyonunda yer alan bir saatini 43 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 700 bin TL) satarak dikkatleri üzerine çekmişti.