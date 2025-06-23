Ünlülerin yeni yatırım trendi: Ne altın ne döviz... Özel tasarımları alıp sonra da satıyorlar

Lüks saat yatırımı, son yıllarda ünlü isimler arasında hızla yayılan yeni bir trend haline geldi. Artık lüks saatler yalnızca şıklığın ve statünün sembolü değil; tıpkı altın ve döviz gibi ciddi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay gibi isimler yatırımlarını bu özel tasarım saatlere yapıyor.

Dövize endeksli bu özel tasarım saatler, sınırlı üretimleri ve yüksek döviz kuru sayesinde her geçen gün değer kazanıyor. Kısacası, dolapta duran bir saat bile zamanla servet değerine ulaşabiliyor.

OĞUZHAN KOÇ KOLEKSİYONUNDAN SAAT SATTI

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, lüks saat yatırımından kazanç sağlayan son ünlü isim oldu. Posta'da yer alan habere göre; koleksiyonunda yer alan bir saatini 43 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 700 bin TL) satarak dikkatleri üzerine çekti.

YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Eskiden sadece özel butiklerde satılan bu lüks saat markaları, artık ikinci el saat fuarlarında ve online platformlarda da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Sınırlı sayıda üretilen ve yüksek talep gören modeller, döviz kurlarının etkisiyle her geçen yıl daha da değerleniyor.