MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülerin yeni yatırım trendi: Ne altın ne döviz... Özel tasarımları alıp sonra da satıyorlar

Ünlü isimler yatırımlarını artık ne altına ne de dolara yapıyor. Döviz endeksli özel tasarım saatleri alan ünlüler sonra da bu saatleri satıyor. Oğuzhan Koç son olarak koleksiyonundaki saati bakın kaç bin dolara sattı.

Ünlülerin yeni yatırım trendi: Ne altın ne döviz... Özel tasarımları alıp sonra da satıyorlar
Kubra Akalın

Lüks saat yatırımı, son yıllarda ünlü isimler arasında hızla yayılan yeni bir trend haline geldi. Artık lüks saatler yalnızca şıklığın ve statünün sembolü değil; tıpkı altın ve döviz gibi ciddi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Zehra Güneş, İbrahim Kutluay gibi isimler yatırımlarını bu özel tasarım saatlere yapıyor.

Dövize endeksli bu özel tasarım saatler, sınırlı üretimleri ve yüksek döviz kuru sayesinde her geçen gün değer kazanıyor. Kısacası, dolapta duran bir saat bile zamanla servet değerine ulaşabiliyor.

1

OĞUZHAN KOÇ KOLEKSİYONUNDAN SAAT SATTI

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, lüks saat yatırımından kazanç sağlayan son ünlü isim oldu. Posta'da yer alan habere göre; koleksiyonunda yer alan bir saatini 43 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 700 bin TL) satarak dikkatleri üzerine çekti.

Ekran görüntüsü 2025-06-23 101755

YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Eskiden sadece özel butiklerde satılan bu lüks saat markaları, artık ikinci el saat fuarlarında ve online platformlarda da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Sınırlı sayıda üretilen ve yüksek talep gören modeller, döviz kurlarının etkisiyle her geçen yıl daha da değerleniyor.

2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! Son hali gündem olduBurcu Özberk 'kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! Son hali gündem oldu
Bakan'a tepkisi gündemde! "Suyumuz ısınır diye..."Bakan'a tepkisi gündemde! "Suyumuz ısınır diye..."

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.295,67
4.296,16
% -0.03
12:07
Ons Altın / TL
133.750,77
133.767,49
% 0.09
12:22
Ons Altın / USD
3.366,51
3.366,88
% -0.06
12:22
Çeyrek Altın
6.873,07
7.024,22
% -0.03
12:07
Yarım Altın
13.703,19
14.048,43
% -0.03
12:07
Ziynet Altın
27.492,29
28.010,94
% -0.03
12:07
Cumhuriyet Altını
28.742,00
29.176,00
% -0.11
13:11
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Koç Altın yatırım Zehra Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.