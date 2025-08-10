MAGAZİN

Oktay Kaynarca aradığı aşkı buldu mu? Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Özel hayatı merak konusu olan Oktay Kaynarca sık sık yalnız görüntüleniyor. Ancak bu sefer oyuncu aradığı aşkı bulmuş olabilir. Oktay Kaynarca, Bodrum sahillerinde genç bir güzelle baş başa tatil yaparken görüntülendi.

Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi’ dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca özel hayatıyla da merak ediliyor.

'Adanalı', 'Ustura Kemal', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda da rol alan Oktay Kaynarca "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi, önceden yapılması gereken bir şey" demişti.

"Eğer benim çocuklarım olsaydı; 20 yaşında evlenin derdim. Hayat sizi nereye kadar taşıyorsa, oraya kadar gidin. Ama kalabiliyorsanız tabii ki evli kalın" sözleriyle gündeme gelen Oktay Kaynarca şu sıralar tatilde.

Özel hayatı merak edilen Oktay Kaynarca yeni aşka yelken mi açtı? Başarılı oyuncu GazeteMagazin'e Bodrum'da yakalandı, üstelik yanında da güzel bir kadın vardı.

Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Kaynarca’nın genç güzelle olan yakınlığı ve samimi halleri, merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
