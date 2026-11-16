Orhan Gencebay miras kararını açıkladı: "Vasiyetimi hazırlamadım ama..."

Ünlü sanatçıların ölümleri sonrası vasiyetleri ve mal varlıkları son dönemde gündeme geliyor. Son olarak Kadir İnanır'ın ölümü sonrası yaşanan miras kavgası dikkat çekiyordu. Orhan Gencebay miras ve vasiyetine dair gelen sorulara yanıt verdi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Günaydın'a yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HERKESE YETECAK KADAR..."

"Ünlü insanlar vefat ettikten sonra geriye kalan aile üyeleri arasında gerilimlere zaman zaman şahit oluyoruz. Kadir İnanır'da da Ferdi Tayfur'da da benzer bir tartışma yaşandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, vasiyetinizi hazırladınız mı?" sorusu üzerine Orhan Gencebay şu yanıtı verdi:

"Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım. Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var."



"HAYATIM FİLM OLMASIN"

Öte yandan Orhan Gencebay hayatının film yapılmasını istemediğini de "Ama hayatımın film yapılmasını istemiyorum. Çünkü yalan yanlış çekilir, bir taraftan da farklı yorumlar yapılır. İstemiyorum, gerek yok" diyerek açıkladı.